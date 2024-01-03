تعرف على قيمة تذاكر المترو لكبار السن فوق الـ 60 عاماً.. بتخفيض 50%

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل، أن كبار السن فوق الـ 69 عام يتمتعون بتخفيض 50 % على أسعار تذاكر مترو الأنفاق، على جميع الخطوط، لتخفيف العبء عليهم، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة في سعر تذكرة مترو الأنفاق.

وجاءت أسعار تذاكر المترو لكبار السن فوق الـ60 عام كالآتي-

9 محطات بـ 3 جنيهات.

16 محطة بـ 4 جنيهات.

23 محطة بـ 6 جنيهات.

أكثر من 23 محطة بـ 7.5 جنيه

وكان أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، أنه تقرر التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطريق الدائري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

جدير بالذكر، أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.