"تضامن الشرقية" توزع نصف طن لحوم على أقباط أولاد صقر بمناسبة عيد الميلاد.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قال عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ب الشرقية ، انه مشاركة للاقباط عيد الميلاد، وزع نصف طن لحوم حمراء علي الأسر الأكثر احتياجا، ذلك استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

أوضح سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان واحتفالاً بعيد الميلاد المجيد ومشاركة الإخوة الأقباط أعيادهم قامت الجمعية بتوزيع 500 كجم لحوم علي الأسر الأكثر إحتياجاً من الإخوة المسيحيين بقري ( بني حسن - عزبة ميخائيل - عزبة روزا ) وذلك بكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر.

عبر الأخوة المسيحيين عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديريه التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لمساندتهم للفئات الاكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم .‏

ثمن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدا أن تلك الجمعيات اصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.