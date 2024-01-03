ترامب يطعن على قرار ولاية "ماين" بعدم أهليته لخوض انتخابات الرئاسة

قدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، طعنًا على قرار ولاية "ماين" بعدم أهليته لخوض انتخابات الحزب الجمهورى التمهيدية للانتخابات الرئاسية.
وطلب محامو ترامب، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، من القضاء في ولاية (ماين) إبطال القرار الذي أصدرته وزيرة شؤون الولاية شينا بيلوز، مُتهمين الوزيرة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في الولاية بالتصرّف بتعسّفية وانحياز.
وكانت المحكمة العليا في ولاية كولورادو، اعتبرت أنّ ترامب ليس أهلاً لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة؛ لأنّ التعديل الـ14 للدستور الأمريكي يمنع أيّ شخص شارك في أعمال تمرد من تولي أيّ مسؤولية عامّة.
أمنيا.. اعتقلت الشرطة الأمريكية، شخصا بعد أن اقتحم مقر المحكمة العليا في ولاية (كولورادو) وأطلق النار من سلاح ناري داخل المبنى؛ مما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة.
وذكرت شرطة كولورادو، أن الشخص المسلح - الذي لم تكشف عن هويته- اقتحم مبنى المحكمة الواقع في مدينة (دنفر)، موضحة أن الأحداث بدأت حين كان الشخص يقود سيارته في الشارع الذي تقع فيه المحكمة فاصطدم بسيارة أخرى، في حادث مروري عمد على إثره إلى تصويب مسدسه باتجاه سائق السيارة الأخرى.
وأوضحت أن المسلح ما لبث أن أطلق النار على نافذة مبنى المحكمة العليا المجاور لموقع الحادث المروري ودخل إلى المبنى، مشيرة إلى أنه وجد داخل المبنى حارس أعزل قام بتهديده بسلاحه الناري وانتزع منه المفاتيح وصعد إلى الطابق السابع من المبنى، حيث أطلق النار مجددا عدة مرات.
وقال القاضي في حكمه إن المدعين لم يقدموا الحجج الكافية التي تؤكد قولهم بأن مشاركة ترامب في انتخابات فرجينيا ستلحق ضررا بهم وبالعملية السياسية حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء.
وبهذا القرار، تنضم فرجينيا إلى ولايات مينيسوتا وميشيجان وكاليفورنيا التي رفضت منع ترامب من الترشح.
والحجة وراء الدفع بمنع ترامب من الترشح في الانتخابات التمهيدية هو "عدم الأهلية بسبب الدور الذي قام به الرئيس السابق خلال هجمات اقتحام الكونجرس في يناير عام 2021".
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