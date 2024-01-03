ترامب يطعن على قرار ولاية "ماين" بعدم أهليته لخوض انتخابات الرئاسة

وطلب محامو ترامب، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، من القضاء في ولاية (ماين) إبطال القرار الذي أصدرته وزيرة شؤون الولاية شينا بيلوز، مُتهمين الوزيرة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في الولاية بالتصرّف بتعسّفية وانحياز.

وكانت المحكمة العليا في ولاية كولورادو، اعتبرت أنّ ترامب ليس أهلاً لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة؛ لأنّ التعديل الـ14 للدستور الأمريكي يمنع أيّ شخص شارك في أعمال تمرد من تولي أيّ مسؤولية عامّة.

أمنيا.. اعتقلت الشرطة الأمريكية، شخصا بعد أن اقتحم مقر المحكمة العليا في ولاية (كولورادو) وأطلق النار من سلاح ناري داخل المبنى؛ مما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة.

وذكرت شرطة كولورادو، أن الشخص المسلح - الذي لم تكشف عن هويته- اقتحم مبنى المحكمة الواقع في مدينة (دنفر)، موضحة أن الأحداث بدأت حين كان الشخص يقود سيارته في الشارع الذي تقع فيه المحكمة فاصطدم بسيارة أخرى، في حادث مروري عمد على إثره إلى تصويب مسدسه باتجاه سائق السيارة الأخرى.

وأوضحت أن المسلح ما لبث أن أطلق النار على نافذة مبنى المحكمة العليا المجاور لموقع الحادث المروري ودخل إلى المبنى، مشيرة إلى أنه وجد داخل المبنى حارس أعزل قام بتهديده بسلاحه الناري وانتزع منه المفاتيح وصعد إلى الطابق السابع من المبنى، حيث أطلق النار مجددا عدة مرات.