ترامب يستأنف قرارات عدم أهليته للترشح لانتخابات الرئاسة 2024 بكولورادو وماين

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة ايه بى سى الأمريكية أن الفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من المقرر أن يستأنف قرار المحكمة العليا الأمريكية فى كولورادو الذى منعه من المشاركة فى الاقتراع الاولى للحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة المقرر عقدها العام الجارى بموجب التعديل الرابع عشر.

اعلن فريق ترامب القانون أنه يعتزم استئناف القرار الذى ينص على أن الرئيس السابق انتهك المادة 3 من التعديل التى تمنع المتمردين من تولى مناصب بسبب دوره المزعوم فى التحريض على الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير 2021.

كما يخطط فريق ترامب لاستئناف قرار ماين بابعاده عن الاقتراع الأولى فى الولاية للأسباب نفسها، وقد تم تعليق كلا الحكمين للسماح فى النظر بالطعون وقد استأنف الحزب الجمهورى فى كولورادو بالفعل أمام المحكمة العليا الأمريكية قرارات محاكم الولايات.

وليس من الواضح ما تخطط المحكمة العليا الأمريكية للقيام به، ولكن قبول أى استئناف من شأنه أن يؤدى على الأرجح إلى تجميد العديد من التحديات القانونية لترشيح ترامب بشأن التعديل الرابع عشر والتى تجرى فى أكثر من اثنتى عشرة ولاية.

وبعيدًا عن الانتكاسات القانونية التى تعرض لها ترامب فى ولايتى كولورادو وماين، حقق الرئيس السابق نجاح فى أماكن مثل ميشيجان وكاليفورنيا، والتى أسقطت محاولات لإبقائه فى الاقتراع الأولى فى تلك الولايات.

وانتقد ترامب قرارات كولورادو وماين، بما فى ذلك وصف حكم الولاية الأولى بأنه "زائف" وإشارة إلى أن البلاد تتحول إلى "جمهورية موز" قبل أن يزعم أن الديمقراطيين هم وراء الأحكام.

وأثارت هذه القرارات موجة من ردود الفعل، حتى أن بعض الديمقراطيين قالوا إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك، قال النائب جاريد جولدن وهو ديمقراطى من ولاية ماين: "لقد صوتت لصالح عزل دونالد ترامب لدوره فى احداث 6 يناير. لا أعتقد أنه ينبغى إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة. ومع ذلك، نحن أمة قانون، لذلك حتى يتم إدانته فعليًا بجريمة التمرد يجب السماح له بالمشاركة فى الاقتراع".

حتى أن بعض المنافسين الأساسيين لترامب فى الحزب الجمهورى أعربوا عن إحباطهم من الحكم، مشيرين إلى أنه قد يساعد الرئيس السابق على تعزيز الدعم بين قاعدته الانتخابية، وقال حاكم ولاية نيوجيرسى الجمهورى السابق كريس كريستي: "إن ذلك يجعله شهيدًا. كما تعلمون، فهو جيد جدًا فى لعب لعبة "مسكينى، مسكين لي"، فهو يتذمر دائمًا".

وقالت حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكى هايلي: "لا أعتقد أن دونالد ترامب بحاجة إلى أن يكون رئيسًا. أعتقد أننى بحاجة إلى أن أكون رئيسًا. أعتقد أن هذا أمر جيد للبلاد. لكننى سأهزمه بشكل عادل ومباشر. لسنا بحاجة إلى قضاة يتخذون هذه القرارات.. نحن بحاجة إلى الناخبين لاتخاذ هذه القرارات".