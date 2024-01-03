الوادى الجديد: إجمالى مساحات القمح المزروعة هذا الموسم بلغت 450 ألف فدان

وقال المرسى، فى بيان له، إن التحالف الوطنى استطاع توفير التقاوى للفلاحين بتخفيضات وصلت إلى 50% والمعتمدة بشكل آمن من وزارة الزراعة، وتسعى المبادرة إلى تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى، مؤكداً أنه تم توفير تقاوى القمح عالية الجودة بجميع الإدارات الزراعية ومراكز الإرشاد بأسعار مخفضة كنوع من أنواع الدعم للمزارعين، وكذلك إنتاج أصناف عالية الجودة.

ووجه بتكثيف الرقابة على الحقول الزراعية ضمن جهود المديرية للتوسع فى زراعة المحصول، وتجربة أصناف ذات إنتاجية مرتفعة، مثمنًا دعم اللواء محمد الزملوط للتجارب العلمية، التى تستهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، بالتزامن مع الخطط والحوافز التى تقرها الدولة لدعم الإنتاج والمزارعين.