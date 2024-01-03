اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 10:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المدارس تعلن ضوابط امتحان الطالب المصاب بالجديرى المائى.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 03 يناير 2024 09:24 م
المدارس تعلن ضوابط امتحان الطالب المصاب بالجديرى المائى.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت بعض المدارس إجراءات وشروط وضوابط يتم تطبيقها حال اكتشاف إصابة طلاب بالجديرى المائى وخاصة ما يتعلق بأداء الطلاب الامتحانات.
 
- إصابة طلاب بالجديري المائي وتمنعهم من حضور الامتحان  واستطاع الطالب حضور الامتحان يتم تقديم طلب كتابي للمدرسة والمستندات الدالة علي العذر المرضي وكتابة تعهد من ولي الأمر بأن الطالب قادر علي أداء الامتحان ويتم عقد لجنة خاصة للطالب.
 
- حالة حدوث عذر مرضي أو إصابة الطالب بالجديري المائي ولم يشفى منه ويحتاج إجازة  يتم تقديم عذر كتابي والمستندات الدالة  وطلب تأجيل الامتحان لدور يوليو مع الاحتفاظ مع الدرجات ويحتسب الدرجة الفعلية للطالب بامتحان يوليو.
 
 
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات، وذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقرير يفيد انتشار المرض بين الطلاب، حيث وجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيك وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.
 
 
الجدير بالذكر أن المدارس بدأت تقييم الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024






وزارة التربية والتعليم

انتشار الجدير المائى

امتحانات الفصل الدراسي الاول

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة