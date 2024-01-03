المدارس تعلن ضوابط امتحان الطالب المصاب بالجديرى المائى.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت بعض المدارس إجراءات وشروط وضوابط يتم تطبيقها حال اكتشاف إصابة طلاب ب الجديرى المائى وخاصة ما يتعلق بأداء الطلاب الامتحانات.

- إصابة طلاب بالجديري المائي وتمنعهم من حضور الامتحان واستطاع الطالب حضور الامتحان يتم تقديم طلب كتابي للمدرسة والمستندات الدالة علي العذر المرضي وكتابة تعهد من ولي الأمر بأن الطالب قادر علي أداء الامتحان ويتم عقد لجنة خاصة للطالب.

- حالة حدوث عذر مرضي أو إصابة الطالب بالجديري المائي ولم يشفى منه ويحتاج إجازة يتم تقديم عذر كتابي والمستندات الدالة وطلب تأجيل الامتحان لدور يوليو مع الاحتفاظ مع الدرجات ويحتسب الدرجة الفعلية للطالب بامتحان يوليو.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات، وذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقرير يفيد انتشار المرض بين الطلاب، حيث وجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيك وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.

الجدير بالذكر أن المدارس بدأت تقييم الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024