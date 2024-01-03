القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تقصف قيادة الجيش وسط الخرطوم

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأن ميليشيا الدعم السريع قصفت قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم.
عبرت وزارة الخارجية السودانية عن تقديرها لما تضمنه البيان الصحفي لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنطوني بلينكن، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان، من أن حكومته ستواصل العمل من أجل إنهاء الصراع في السودان، حتى يتحقق خلال العام الجديد ما يستحقه الشعب السودانى من سلام وأمن وإزدهار.
وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم، إنها تبدي استغرابها من أن البيان عاد لاستخدام عبارات معممة تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وعنف جنسي دون تسمية من يقوم بها، في حين أن آخر بيان لوزير الخارجية الأمريكي يوم 6 ديسمبر 2023 حمل بشكل قاطع قوات "الدعم السريع" المسئولية عن تلك الجرائم، فضلا عن ما صدر من أعضاء بارزين في الكونجرس أدانت القوات المتمردة لإرتكابها تلك الجرائم.
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