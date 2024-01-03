وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن اليوم هو يوم العودة للعمل للكثيرين ، لكن العاصفة هينك عرقلت الأمر ، مشيرة إلى أن تأخيرات عمليات النقل ستستمر هذا الصباح مع هبوب رياح قوية وسقوط أمطار غزيرة ، بينما تستمر عمليات التنظيف .

وتعرضت خطوط القطارات لسقوط الأشجار ، مما تسبب في أضرار بالقطارات والمحطات والفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي، كما أغلقت العديد من الطرقات وتم تحويل مسارات بعض الطرق، ما أضاف وقتا إضافيا على زمن الرحلات ومدة الانتقالات إلى العمل .

وكان هناك أكثر من 300 إنذار للفيضانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بينها تحذير شديد ( يشير لوجود خطر على الحياة).

وغمرت المياه عددا كبيرا من المنازل في لوبورو وأجبرت العديد من الطرق على الإغلاق حتى يمكن إنقاذ الناس.

وتم تحذير الناس أمس من مغادرة منازلهم ، كما أصيبت امرأة بعد أن سحقتها شجرة سقطت يوم الثلاثاء ، بينما اجتاحت رياح تصل سرعتها إلى 151.27 كيلومتر في الساعة جميع أنحاء البلاد.

