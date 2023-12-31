إندبندنت: إلغاء العشرات من رحلات القطارات ببريطانيا ليلة رأس السنة بسبب الطقس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن خطط ليلة رأس السنة أصبحت فى حالة يرثى لها فى جميع أنحاء بريطانيا، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية من أن الرياح العاصفة ستتسبب فى اضطرابا شديدا فى حركة السفر.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرين باللون الأصفر للرياح فى جنوب إنجلترا وويلز والأمطار فى شمال غرب إنجلترا.

ويتوقع البريطانيون أن تصل سرعة الرياح 75 ميل فى الساعة ، وأن تسفر الأمطار الغزيرة عن فيضانات وتأخير فى النقل البرى والبحرى وبالقطارات مع الاستعداد للعام الجديد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه العديد من شركات السكك الحديدية الركاب من السفر وسط نقص للموظفين بعد يوم واحد من تعطل نحو 30 ألف راكب لقطارات يوروستار بعد أن غمرت المياه أحد الأنفاق. وأصدرت شركة قطارات الشمال تحذير بعدم السفر لليوم على خطوط من مانشستر فيكتوريا إلى شيتسر وستالبريدج.. وألغيت رحلات أكثر من 20 قطار فى ليلة رأس السنة لشركة LNER، بينما تم إلغاء رحلات أخرى لشركة ثامسلينك بسبب نقص الموظفين. ولن تكون الخدمات الليلية المعتادة متاحة طوال الساعات الأولى من بداية العام الجديد.

وقال خبير الأرصاد الجوية كريج سنيل: "بينما نبدأ في الاقتراب من منتصف الليل في أجزاء كثيرة، في أيرلندا الشمالية وإنجلترا وويلز، نستمر في رؤية المزيد من الأمطار، لذا نوصي بالتأكيد بارتداء سترة مطر إذا كنت تخطط أن تكون في منتصف الليل تقريبًا".

"بالنسبة لاسكتلندا، من المفترض أن يصبح الطقس هنا قليلًا ولكنه أكثر جفافًا، ومع بعض الرياح الخفيفة، سيصبح الجو باردًا جدًا أيضًا، لذلك ربما تكون هناك سترة أكثر سمكًا هنا مع اقتراب منتصف الليل."