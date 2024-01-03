الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ حزمة فعاليات تدريبية للشباب والنشء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حزمة أنشطة وفعاليات تدريبية للشباب والنشء بمختلف مراكز المحافظة.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء إن الفعاليات الجديدة تضمنت دورات تدريبية ضمن مبادرة "علمنى حرفة"، فى إطار نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب والاهتمام بالشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.

وأضاف أن مراكز الشباب تشهد فعاليات برنامج "نتشارك"، لتنفيذ المبادرات المجتمعية بشمال سيناء بالتعاون مع منظمة اليونيسيف من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لإعداد المتدربين من أعضاء مجلس نواب الطلائع والشباب، وتنفيذ ورش تدريبية للطلائع والشباب بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فعالة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية.

وقال إنإدارة تنمية النشء، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، تواصل تنفيذ مشروع تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين، وبهدف تدريب الأشبال على مجموعة من الأنشطة المتعددة والمهارات الكشفية الأساسية، والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والثقافية والذهنية والبدنية وتنمية قدراتهم، وإكسابهم خبرات جديدة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن محافظة شمال سيناء تشهد تنفيذ فعاليات برنامج "مشوارى" لتنمية المهارات الحياتية، ضمن معسكرات البرنامج المقامة بشمال سيناء لافتا إلى أن برنامج "مشواري" يهدف إلى المهارات الحياتية منها معرفة الذات، ومهارات التواصل، ومهارات العرض والتقديم، ومهارات إدارة الوقت، من خلال مدربين المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف.