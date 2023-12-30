اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 10:27 م
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ضمن برنامج علمنى حرفة

الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ دورة تدريبية حول فن الرسم على الرمال

السبت، 30 ديسمبر 2023 10:00 م
الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ دورة تدريبية حول فن الرسم على الرمال فن الرسم على الرمال
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، دورة تدريبية على فن الرسم على الرمال ضمن فعاليات برنامج " علمني حرفة" والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية. 
 
قال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن المديرية نفذت الدورة بمركز شباب الخارجة بمشاركة 25 شابا وفتاة من خلال مدرب متخصص في الرسم على الرمال وهو الفنان محمود حسن دانيال. 
 
وأوضح شوقى، أن الدورة تتضمن شرح كافة مراحل الرسم على الرمال بشكل نظري وعملي من خلال استخدام الرمال الطبيعية الموجودة في الواحات ومراحل تلوين الرمال بألوان اضافية ومراحل انتاج اللوحات النهائية.
 






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