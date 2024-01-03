وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم ، أن تسيير الطائرة يأتي ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق فى قطاع غزة، وفى إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.