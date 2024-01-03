السجن المشدد 6 سنوات لمزارع لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ج." مزارع بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.