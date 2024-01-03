السجن 10 سنوات لـ3 أشقاء وآخر لاتهامهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2023 بدائرة مركز ساقلته، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إحراز سلاح ناري وذخائر بأن اطلقوا النار بقصد ترويع وتخويف المجنى عليه واستعراض القوة معه بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.