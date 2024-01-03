الرئيس الفنزويلى: ما يتعرض له الفلسطينيين فى غزة "هولوكوست"

وكالات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ"إبادة جماعية" منذ أكثر من 75 عاما، واصفا ما يتعرضون له الآن بأنه "هولوكوست" (محرقة).

وانتقد مادورو في تصريحات أدلى بها لصحيفة "لا جورنادا" المكسيكية الأربعاء المجتمع الدولي على "التزامه الصمت" تجاه الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين من 3 شهور.