اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الفنزويلى: ما يتعرض له الفلسطينيين فى غزة "هولوكوست"

الأربعاء، 03 يناير 2024 08:27 م
الرئيس الفنزويلى: ما يتعرض له الفلسطينيين فى غزة "هولوكوست" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وكالات

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ"إبادة جماعية" منذ أكثر من 75 عاما، واصفا ما يتعرضون له الآن بأنه "هولوكوست" (محرقة).

وانتقد مادورو في تصريحات أدلى بها لصحيفة "لا جورنادا" المكسيكية الأربعاء المجتمع الدولي على "التزامه الصمت" تجاه الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين من 3 شهور.

وأضاف أنه "لم يعد أحد يساوره الشك في أن ما يحدث في فلسطين هو إبادة جماعية"

وأفاد بأن الفلسطينيين يتعرضون لـ"إبادة جماعية" منذ أكثر من 75 عاما، منتقدا "النخب الأوروبية" إزاء صمتها أمام قتل "الفلسطينيين الأبرياء" وقصفهم.
 
ودعا مادورو المحاكم الدولية للتحرك من أجل وقف ما يتعرض له الفلسطينيون، مذكرا بأن "هناك وحشية يتعرض لها الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع من العالم".
 

 







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فلسطين




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