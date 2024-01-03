الأسهم المصرية تحقق أعلى عائد فى العالم خلال عام 2023

كتب هانى الحوتى

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إن الأسهم المصرية استطاعت تحقيق عوائد بالدولار جعلتها فى مقدمة العديد من أسواق المال العالمية خلال عام 2023، إذ ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 56.7%، متفوقًا على مؤشر ناسداك بنسبة 53.8%، وحل مؤشر إيجى إكس 100 ببورصة مصر فى المركز الثالث بعائد بنسبة 52.4%، وبلغ عائد مؤشر إيجى إكس 30 بالبورصة المصرية نسبة 36.6%.

وتفوقت مؤشرات البورصة المصرية على مؤشرات كبرى أسواق المال العالمية، وأبرزها مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وحقق عائد بنسبة 24.2%، ومؤشر داكس الألمانى وبلغ العائد 24.1%، يليه مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 21.7%، أعقبه مؤشر كاك 40 الفرنسى بنسبة 20.12%، وزاد مؤشر نيكاى الياباني بنسبة 19.2%، وحقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي عائد بنسبة 16.1%، ونما مؤشر تاسي بنسبة 14.5%.

كما حققت مؤشرات داو جونز الصناعي، وفوتسي 100، والبحرين، وقطر عوائد بنسبة 13.7%، 9.2%، 4%، 1.3%، على الترتيب، فيما تراجعت قطاعات هانج سينج ببورصة هونج كونج بنسبة 13.8%، وهبط قطاعات بورصة مسقط، وشنغهاي، وفوتسى أبو ظبى بنسبة 6.9%، 6.4%، 6.2%، على التوالي.

ذكر رئيس البورصة، أن مؤشرات البورصة المصرية حققت عوائد دولارية إيجابية خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، وتصدر مؤشر ناسداك بعائد بنسبة 165.8%، أعقبه مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 122.1%، يليه مؤشر فوتسي أبو ظبي بنسبة 94.9%، وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 90.3%، وقفز مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 88%، وزاد مؤشر داوجونز بنسبة 61.6%.