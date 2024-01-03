افتتاح مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة فى أسوان يناير الجارى

أسوان – عبد الله صلاح

صرح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيتم افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة خلال شهر يناير الجارى، بعد أن تم دعمه بالكثير من الإمكانيات كونه العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة.

وأضاف محافظ أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن افتتاح المركز الجديد يأتى ضمن افتتاح مشروعات بالتزامن مع عيد أسوان القومى هذا العام، والذى يأتى متواكباً مع افتتاح أكبر مشروع هندسى فى القرن العشرين وهو السد العالى قبل 53 سنة، فى 15 يناير 1971.

وأشار إلى أن المركز مربوط بمراكز السيطرة بالمحافظات الأخرى، وأيضاً بالمركز الرئيسى، لتكون هذه المراكز فى وحدة متكاملة من العمل، خاصة فى الحالات والأحداث المشتركة بين المحافظات لتصبح مرآة كاشفة للحدث للجميع من خلال الرؤية الموحدة ليتم متابعة الأحداث الطارئة أولاً بأول.

وأوضح اللواء عطية أن مراكز السيطرة تتميز بجودة التعامل بكفاءة تامة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية، وتم تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بمركز السيطرة لرصد الأحداث الطارئة ومتابعتها على مدار الساعة، ليكونوا على قدر المسئولية، وبما يساهم فى تحقيق الاستدامة والاستمرارية لهذا المركز على أكمل وجه.



العمل داخل المركز



المركز من الداخل



متابعة العمل بمركز السيطرة



محافظ أسوان داخل مركز السيطرة



محافظ أسوان يتابع سير العمل بالمركز