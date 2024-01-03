وذكرت مصادر طبية، أن ثلاثة أشخاص استشهدوا، وأصيب آخرون؛ جراء استهداف الاحتلال لمنزل في منطقة خربة العدس، شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، جراء قصف الاحتلال لمنزل خلف مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شرق المغازي وسط القطاع.

ودمرت طائرات الاحتلال عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، وقصفت محيط شارع عشرين في المخيم.

ونفذت أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوبا، وسمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

ووصلت جثامين 4 شهيدات إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد تمكن طواقم الهلال الأحمر من دخول مدينة حمد.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة حي المنارة وقيزان النجار ومعن في مدينة خان يونس.

ولا تزال آلة التدمير الإسرائيلية تمارس عدوانها وحربها على القطاع لليوم الـ89 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان وحتى مساء يوم أمس أكثر من 22 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألفا، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.