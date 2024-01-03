ازاى تحافظ على صلاحية الفيتامينات والمكملات الغذائية بعد فتح العلبة؟

كم من الوقت تستمر الفيتامينات؟
قد لا تكون مكملات الفيتامينات قوية بما فيه الكفاية بعد تاريخ معين، وتعتمد مدة صلاحية المكمل على شكله ومحتوياته وكيفية تخزينه.
الفيتامينات القابلة للمضغ أكثر عرضة للرطوبة من الكبسولات أو الأقراص، وقد تظل الفيتامينات الموجودة على شكل أقراص أو كبسولات فعالة لعدة سنوات.
وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تساهم في فقدان الفيتامينات فعاليتها ما يلي:- التعرض لحرارة قصوى.
هل تنتهي صلاحية الفيتامينات المتعددة؟
في حين أن مكملات الفيتامينات المتعددة لن تفسد مثل علبة الحليب، إلا أن فعاليتها يمكن أن تنخفض بمرور الوقت. وفقًا لدراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يتم صياغة الفيتامينات المتعددة، في المتوسط، للحفاظ على فعاليتها لمدة عامين تقريبًا من تاريخ التصنيع.
وتختلف مدة صلاحية مكملات الفيتامينات المتعددة، ولكن قد يستغرق الأمر ما يقرب من سنتين إلى ثلاث سنوات حتى تنتهي صلاحية منتجات الفيتامينات المتعددة غير المفتوحة.
طرق تخزين الفيتامينات والحفاظ على صلاحيتها
لضمان أقصى مدة صلاحية لمكملات الفيتامينات، من الأفضل تخزينها في عبواتها الأصلية وفي مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
لتقليل مخاطر الحرارة والرطوبة التي تؤثر على المكملات الغذائية، قد لا يكون من المستحسن تخزينها في المطبخ أو الحمام.
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