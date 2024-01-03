ارتفاع نسبة رأس المال السوقي للبورصة إلى 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي

كتب هانى الحوتى

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إن رأس المال السوقي للبورصة ارتفع بنسبة 78.9% خلال عام 2023 ليصل إلى مستوى 1.7 تريليون جنيه يمثل نسبة 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ عام 2017، إذ سجل رأس المال السوقي نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، ونسبة 11.5% في عام 2021، و10.6% في عام 2020.

أوضح "الشيخ"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن حصاد البورصة المصرية خلال عام 2023، مساء اليوم الأربعاء، أن رأس المال السوقي للسوق الرئيسي للبورصة يتميز بالتنوع القطاعي مقسم بين البنوك بنسبة 24%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 22%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 15%، وقطاعات العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8%، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7%.

أضاف أحمد الشيخ، أن إجمالي قيم التداول بالبورصة المصرية ارتفع إل مستوى تاريخي جديد إلى 3.42 تريليون جنيه خلال عام 2023، مقسمة بين تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة لتصل إلى 664 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ349 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 90%، وكذلك بدء التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي.

وذكر رئيس البورصة، أن متوسط قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية ارتفع إلى 14.13 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 4.44 مليار جنيه خلال عام 2022، ومقارنة مع 4.13 مليار جنيه خلال عام 2021، ومقابل 1.68 مليار جنيه خلال عام 2019، و1.47 مليار جنيه خلال عام 2018.

قال أحمد الشيخ، إن أحجام التداول بالبورصة ارتفع مستوى تاريخي ليصل إلى 208 مليارات ورقة مالية خلال عام 2023، مقابل 130 مليار ورقة خلال عام 2022، ومقارنة مع 136 مليار ورقة خلال عام 2021، و93 مليار ورقة خلال عام 2020، و50 مليار ورقة خلال عام 2019.

أضاف "الشيخ"، أن عدد العمليات للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بلغت 21 مليون عملية خلال عام 2023 مقابل 11 مليون عملية خلال عامي 2022، و2021، ومقارنة مع 9 ملايين عملية خلال عام 2020، و5 ملايين خلال عام 2019.