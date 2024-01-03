إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، خلال تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص مع ملاكى بطريق" بلبيس- أبو حماد " أمام الميزانية بنطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكى أمام الميزان طريق " بلبيس- أبوحماد: بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بمدينة بلبيس، لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.