اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الأربعاء، 03 يناير 2024 09:56 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، خلال تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص مع ملاكى بطريق" بلبيس- أبو حماد " أمام الميزانية بنطاق محافظة الشرقية.
 
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكى أمام الميزان طريق " بلبيس- أبوحماد: بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بمدينة بلبيس، لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.
 
 






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اصابة ٥ اشخاص

ابوحماد




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