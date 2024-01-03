إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، خلال تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص مع ملاكى بطريق" بلبيس- أبو حماد " أمام الميزانية بنطاق محافظة الشرقية.
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكى أمام الميزان طريق " بلبيس- أبوحماد: بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.
تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بمدينة بلبيس، لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة