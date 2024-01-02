إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بمركز دمنهور بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز دمنهور بالبحيرة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع تصادم سيارتى نقل وميكروباص بالقرب من قرية الملهطانى التابعة لمركز دمنهور

وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.