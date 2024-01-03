إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى المار على محافظة المنيا بالقرب مدخل مدينة المنيا، أسفر عن إصابة جميع مستقليها.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المنيا، إلى موقع الحادث تبين إصابة 19 شخصا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، واثبتت التحريات الأولية إلى أن جميع المصابين "عمال"، وفى حال عودتهم من العمل إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنحرف السيارة وانقلابها.

تم نقل المصابين 19 إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوى الغربي.