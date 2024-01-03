إدارة بايدن تعيد فتح 4 نقاط حدودية مع المكسيك بعد إغلاقها عقب تدفق المهاجرين

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها ستعيد فتح أربع معابر على الحدود الجنوبية الأمريكية مع المكسيك هذا الأسبوع بعدما أغلقتها فى وقت سابق بسبب التدفق الهائل للمهاجرين.

وبحسب ما ذكر مسئولون بارزون بالإدارة، فإن المعابر الأربعة تسيتم تشغيلها يوم الخميس وهى موجودة فى إيجلباس بتكساس وسان يسيدرو بكاليفورنيا، ولوكفيل ونوجالاس بأريزونا.

وأغلقت تلك النقاط الحدودية طوال أغلب شهر ديسمبر، بعد أن قامت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الموارد للتعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة. ويأتى فتح المعابر المخطط له بعد تسجيل أرقام فياسية الشهر الماضى، حيث واجه العملاء الأمريكيين أكثر من 300 ألف مهاجر على الحدود الجنوبية.

ويوم الاثنين الماضى، تعامل عملاء وكالة الجمارك وحماية الحدود مع أقل من 500 مهاجر فى ديل ريو بتكساس، ووصف مسئول رفيع المستوى الرقم بأنه تحسن كبير عما كان عليه الحال فى الأسابيع الأخيرة.

ويعزو التراجع جزئيا، بحسب ما ذكرت قناة NBC فى تقرير لها، إلى الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل المكسيك، دون تقديم تفاصيل عنها.

وقال المسئولون إنهم يعتروفون بإجراءات أكثر قوة من قبل المكسيك، وانخفاض فى عدد المهاجرين فى الأيام الأخيرة.

وكانت إدارة بايدن قد أجرت محادثات مع شركات القطارات والحكومة فى المكسيك بعد رصد نحو ألف مهاجر يستقلون سطح أحد القطارات التجارية فى المكسيك.

من ناحية أخرى، اجتمع ثلاثة من كبار مفاوضى مجلس الشيوخ الأمريكى لتجديد المنافشات حول الحدود بعد عطلة عيد الميلاد. والتقى كلا من كريس مورفى وكريتين سينيما وجيمس لانكورد مع وزير الأمن الداخلى إليخاندرو مايوركاس لقرابة ساعتين.

وأصدر السناتوران سينيما، المستقلة عن ولاية أريزونا، ومارك كيلي، الديمقراطي من ولاية أريزونا، بيانًا مشتركًا حول إعادة فتح المعابر في ولايتهم، قائلين إنهما يشعران بالارتياح.