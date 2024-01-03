أخبار البورصة اليوم الأربعاء 3-1-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 3-1-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 11 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أم بي للهندسة، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والنصر للأعمال المدنية، وجنوب الوادي للأسمنت، وطاقة عربية، والألومنيوم العربية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير (ايكون)، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات.

البورصة تخسر مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.55%، والعرب على 7.43%، واستحوذت المؤسسات على 15.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 74.2 مليون جنيه، 27.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 74.3 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 25408 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 30821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10817 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 6569 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1488 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، باع مجلس إدارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 250 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ابن سينا فارما عدد 500 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 200 ألف سهم، 84.2 ألف سهم، 67 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد عدد 6 آلاف سهم، 5.5 مليون سهم، 100 سهم، 7600 سهم، عل التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 8.1 مليون سهم، 6030 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب عدد 5.5 مليون سهم بسعر 1.233 جنيه بقيمة إجمالية 6.8 مليون جنيه لترتفع نسب المساهم من 4.55% إلى 5.93%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.