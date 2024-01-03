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آخر موعد لتحديث بيانات التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.. غدا

الأربعاء، 03 يناير 2024 06:30 ص
آخر موعد لتحديث بيانات التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.. غدا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - أرشيفية
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الخميس 4 يناير الجارى آخر موعد لتحديث بيانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها 11 يناير الحالى.
 
وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ومراجعة البيانات، مؤكدة أنه يتم تفعيل كود الطالب بإيصال تأمين التابلت مع استخدام الحساب المدرسى الموحد، يتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثانى الثانوى العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير الجارى.
 
وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطاء يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة، حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وسيتم الغلق يوم الاثنين الموافق 2024/1/2.






وزارة التربية والتعليم

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

امتحانات الفصل الدراسي الاول

تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت

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