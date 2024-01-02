2023 كان العام الأشد حرا فى الصين منذ بدء تسجيل بيانات المركز الوطنى للمناخ

وكالات

كان العام 2023 الأشد حرا في الصين منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية قبل أكثر من ستين عاما، حسب بيانات للمركز الوطني للمناخ.

وبحسب موقع سكاى نيوز، "في 2023 كان المتوسط الوطني لدرجة الحرارة 10.7 درجات مئوية" وهي "أعلى درجة منذ 1961"، بعد فصل صيف شديد القيظ سجلت فيه الحرارة عدة أرقام قياسية ولا سيما في العاصمة بكين.

وكان متوسط الحرارة في القسم الأكبر من البر الصيني أعلى بما بين 0.5 درجة مئوية ودرجة مئوية واحدة من العادة.

وفي يوليو، سجلت العاصمة الصينية رقما قياسيا لعدد أيام الحر الشديد خلال عام مع تخطي درجات الحرارة 35 درجة مئوية على مدى 27 يوما على التوالي.

وفي الشهر نفسه، سجلت منطقة "شينجيانغ" رقما قياسيا لدرجة الحرارة في منتصف شهر يوليو في هذه المنطقة الشاسعة شبه الصحراوية مع بلوغ الحرارة 52.2 درجة مئوية، علما أن "شينجيانج" غالبا ما تكون في الصيف المنطقة الأشد حرّا في الصين.

وتواجه الصين في الأشهر الأخيرة أوضاعا جوية قصوى يزيد من حدّتها التغير المناخي، وفق علماء.

وفي أغسطس هطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة على بكين ومنطقتها متسببة بسقوط عشرات القتلى، وكذلك في أقاليم شمال شرق الصين المحاذية لروسيا وكوريا الشمالية.