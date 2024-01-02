اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:20 م
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وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالجيزة بطاقة 150 ألف م3 يومياً

الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:55 م
وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالجيزة بطاقة 150 ألف م3 يومياً الدكتور عاصم الجزار خلال الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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الجزار يستعرض موقف أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة والتى تعد أقدم محطة فى محافظة الجيزة

 
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالجيزة والمأخذ المُغذى لها، والتى تبلغ طاقتها 150 ألف م3 يومياً، وذلك عقب تفقده لمحطة مياه إمبابة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.
 
واستعرض وزير الإسكان، موقف أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الجيزة، والتى تعد أقدم محطة فى محافظة الجيزة، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى منها فى عام 1895 بطاقة 18 ألف م3 يومياً، والمرحلة الثانية فى عام 1954 بطاقة 36 ألف م3 يومياً، والمرحلة الثالثة فى عام 1962 بطاقة 48 ألف م3 يومياً، والمرحلة الرابعة فى عام 1970 بطاقة 48 ألف م3 يومياً.
 
ووجه الوزير بضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة فى زيادة الطاقة الإجمالية للمحطة باستخدام مساحات أقل، لتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة، كما جدد تأكيده ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية ورفع الكفاءة على أعلى مستوى، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة فى أفضل صورة، والحفاظ على المحطات وإطالة عمرها الافتراضي.
 
 
 
وزير الإسكان خلال الجولة
وزير الإسكان خلال الجولة

الدكتور عاصم الجزار خلال الجولة التفقدية
الدكتور عاصم الجزار خلال الجولة التفقدية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 







وزاره الاسكان

شركه مياه الجيزه

مشروعات المياه

شركات المياه

محطات المياه بالجيزه




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