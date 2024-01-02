وزارة العمل: لا استثناءات فى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كتبت آية دعبس

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل ، إن قرار المجلس القومى للأجور بشأن زيادة الحد الأدني للأجور ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه شهريا، قد بدأ تنفيذه اعتبارا من أمس، الإثنين الأول من يناير 2024، مشيرا إلى أن حسن شحاته وزير العمل قد أكد أنه لا استثناءات فى التطبيق مطلقا، ووجه المديريات بمتابعة التزام المنشآت بكافة المحافظات بالقرار.

وأضاف خضر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ممثلى القطاع الخاص باجتماع المجلس القومي للأجور، الذى أقر زيادة بقيمة 500 جنيه، كان مرحبا بالقرار ولم يبد أى اعتراض، لافتا إلى أن الـ3500 جنيه هى قيمة الحد الأدنى للأجور، التى لا يجب أن يقل عنها رواتب العاملين بالقطاع الخاص فى أى منشأة، لافتا إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة ضد أى منشأة لا تلتزم بالقرار.

كان قد جدد حسن شحاتة وزير العمل،أمس الاثنين ،دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا استثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".