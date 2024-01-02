والدة صالح العارورى بعد استشهاده: "تقبل الله يمّا تقبل الله"

كتب عبد الوهاب الجندى - أحمد جمعة

استقبلت والدة القيادى فى حماس، صالح العاروري، خبر استشهاد نجلها قائلة: "تقبل الله يمّا.. تقبل الله".

وأكدت مصادر فلسطينية متطابقة فى حركتى حماس والجهاد الإسلامى، اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى لنائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس صالح العارورى فى بيروت.

وأكدت حركة حماس اغتيال صالح العارورى نائب رئيس المكتب السياسى للحركة فى الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقالت الحركة فى بيان: "قائد أركان المقاومة فى الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى بالسابع من أُكتوبر - القائد الوطنى الكبير الشيخ القسامى صالح العارورى شهيدًا".

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، مقتل 4 أشخاص فى القصف الإسرائيلى الذى طال مكتب حماس فى المشرفية فى ضاحية بيروت الجنوبية.

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.