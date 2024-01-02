هبوط اضطرارى آمن لـ5 بالونات طائرة بأرض زراعية لظروف الرياح فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محسن الشامى مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، عن قيام الشبكة برصد هبوط اضطراري آمن لـ5 بالونات طائرة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك فى إحدى الأراضى الزراعية شرق المحافظة دون أية مشكلات أو أزمات بين السياح وركاب البالونات.

وأضاف محسن الشامى، فى بيان صحفى، أن السبب الرئيسي في الهبوط الإضطراري الآمن للبالونات جاء نتيجة سرعة الرياح، وكذلك أن مكان الهبوط تم فى أراضى زراعية بجوار كوبري المطار شمال مدينة الأقصر.

ومن جانبه، قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه لا يوجد أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وأن جميع السائحين بخير وسلام، كما أثنى محافظ الأقصر على سرعة رصد الشبكة الوطنية للواقعة ومتابعتها للحدث.

وكان قد شهد مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، يوم السبت الماضي، تحقيق أعلى معدلات تحليق فى تاريخ إنشاء البالون، بتحليق 76 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 2100 سائح من حول العالم، حيث إنه يتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب، خلال فترة الموسم الصيفى تخرج الشركات حوالى 3 لـ4 رحلات فى اليوم الواحد، أما مع دخول أيام فترة موسم الشتاء تصل لحوالي 6 رحلات للشركة الواحدة مع زيادة الإقبال.