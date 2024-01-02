اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 12:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ننشر فيديو لاندلاع النيران فى طائرة على مدرج مطار هانيدا بطوكيو

الثلاثاء، 02 يناير 2024 12:25 م
ننشر فيديو لاندلاع النيران فى طائرة على مدرج مطار هانيدا بطوكيو حريق طائرة فى مطار هانيدا
وكالات الأنباء

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اندلعت النيران فى طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولى فى طوكيو اليوم الثلاثاء، عقب يوم واحد فقط من زلزال عنيف بقوة 7.6 درجة دمر مساحات شاسعة من الساحل الغربى لليابان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناة "أن أتش كاى" الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بمطار هانيدا الدولي كان على متنها أكثر من 300 راكب.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن الطائرة اليابانية المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل بينما كانت تسير على المدرج، وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في الطائرة.

وتم نشر فرق الإطفاء في مكان الحادث على الفور، وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK كيف كان رجال الإطفاء يحاولون يائسين إطفاء النيران بخراطيم متعددة.

 







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