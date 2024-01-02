ننشر فيديو لاندلاع النيران فى طائرة على مدرج مطار هانيدا بطوكيو

وكالات الأنباء

اندلعت النيران فى طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولى فى طوكيو اليوم الثلاثاء، عقب يوم واحد فقط من زلزال عنيف بقوة 7.6 درجة دمر مساحات شاسعة من الساحل الغربى لليابان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناة "أن أتش كاى" الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها.

BREAKING: Japan Airlines aircraft collided with coast guard plane causing fire. Passengers spotted escaping from burning plane



pic.twitter.com/kGpQsYZ4ZO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بمطار هانيدا الدولي كان على متنها أكثر من 300 راكب.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن الطائرة اليابانية المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل بينما كانت تسير على المدرج، وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في الطائرة.

Just IN:— A Japan Airlines plane with 367 people on board has collided with another plane at Tokyo Airport.



— In the video, plane can be seen on massive fire. Fate of 367 passengers onboard is yet unclear. pic.twitter.com/GNgx7y1aHr — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) January 2, 2024

وتم نشر فرق الإطفاء في مكان الحادث على الفور، وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK كيف كان رجال الإطفاء يحاولون يائسين إطفاء النيران بخراطيم متعددة.