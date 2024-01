ننشر فيديو لاندلاع النيران فى طائرة على مدرج مطار هانيدا بطوكيو

اندلعت النيران فى طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولى فى طوكيو اليوم الثلاثاء، عقب يوم واحد فقط من زلزال عنيف بقوة 7.6 درجة دمر مساحات شاسعة من الساحل الغربى لليابان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناة "أن أتش كاى" الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بمطار هانيدا الدولي كان على متنها أكثر من 300 راكب.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن الطائرة اليابانية المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل بينما كانت تسير على المدرج، وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في الطائرة.

Just IN:— A Japan Airlines plane with 367 people on board has collided with another plane at Tokyo Airport.



— In the video, plane can be seen on massive fire. Fate of 367 passengers onboard is yet unclear. pic.twitter.com/GNgx7y1aHr