ميناء دمياط يستقبل 14سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23596 طن تشمل: 1700 طن اسمنت معبأ و9440 طن رمل و1400 طن مولاس و4033 طن يوريا و7023 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42844 طن تشمل: 8766 طن قمح و12061 طن خردة و500 طن زيت طعام و2199 طن خشب زان و9027 طن ذرة و8000 طن كسب صويا و300 طن بذرة كتان و1991 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 528 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 15 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4130 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137891 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 272587 طنًا.

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1207 أطنان قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4344 شاحنة.