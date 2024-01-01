ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي ل هيئة ميناء دمياط ، أن الميناء استقبل 14 سفينة متنوعة اليوم، بينما غادر الميناء 11 سفينة أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23596 طن تشمل : 1700 طن اسمنت معبأ و 9440 طن رمل و 1400 طن مولاس و 4033 طن يوريا و7023 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42844 طن تشمل : 8766 طن قمح و 12061 طن خردة و 500 طن زيت طعام و 2199 طن خشب زان و9027 طن ذرة و8000 طن كسب صويا و 300 طن بذرة كتان و1991 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 528 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 15 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4130 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137891 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 272587 طنًا.

وغادر الميناء قطار بضائع بحمولة إجمالية 1207 طن قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4344 شاحنة.