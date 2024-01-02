محو أمية 80 ألفا و601 دارس خلال 2023 فى محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى حجزت لنفسها ترتيبا متقدما من بين كل المحافظة فى مشروع محو الأمية وتعليم الكبار ليس فقط بأن قامت بمحو أمية الدارسين ولكن وبالشراكة مع فرع الهيئة القومية لمحو وتعليم الكبار حيث تم محو أمية 28874 من الذكور و51727 من الإناث بإجمالى 80601 دارس من أبناء المحافظة وذلك تطوعا.

والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالرغم من إهتمامها بتطوير الحجر لم تنسى تطوير البشر وهذا تم من خلال برامج الرعاية الإجتماعة والخيرية بهدف الارتقاء بالمواطنين وتطوير المجتمع المصرى حيث نجح فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج من خلال شراكة متميزة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدنى والحكومى فى محو أمية (39398 ) مواطن ومواطنة من أبناء قرى ومراكز محافظة سوهاج من المستهدف حتى نهاية عام 2023.

وفى سبيل التيسير على المواطنين الراغبين فى مواصلة التعليم ممن تم محو أميتهم قام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج بتسليم الشهادات الداله على التحرر من الأمية بإعتبارها الوثيقة اللازمة للإلتحاق بالمرحلة الإعدادية للمتحررين من الأمية.

ويُعزى نجاح برنامج محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة سوهاج إلى العديد من الأسباب يأتى فى مقدمتها الدعم الذى يوليه المحافظ طارق الفقى محافظ سوهاج لمشروعات محو الأمية بإعتبارها ضرورة تربوية واجتماعية وصحية تحسن من الخصائص السكانية للمحافظة لما لمحو الأمية من دور رئيس فى خفض معدلات النمو السكانى، كما يُعزى أيضًا إلى التطوير الذى شهدته برامج التدريب التربوى بالهيئة فى ظل توجيهات الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الذى أولى عملية التأهيل التربوى للمعلمين عنايته حيث تم تأهيل (428 ) ميسرة من ميسرات محو الأمية ساهمن بشكل فاعل فى تحقيق معدلات نجاح مرتفعة كما تم تنفيذ عدد القوافل الإعلأمية بجميع قرى المحافظة تستهدف توسيع دائرة المشاركة المجتمعية فى جهود محو الأمية وإثارة دافعية الأميين فى الالتحاق بفصول محو الأمية.

اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج أكد لـ"اليوم السابع" حرص المحافظة على تقديم الدعم بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإنجاح مبادرة "سوهاج خالية من الأمية"، لافتا إلى أهمية دور جامعة سوهاج، وضرورة العمل فى اتجاهين بشكل متوازى "محو الأمية، والتوعية بأهمية التعليم"؛ لإنجاح المهمة القومية للقضاء على ظاهرة الأمية وخفض معدلاتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أضاف أنه تم وضع خطة مستدامة محددة يتم فيها تحديد أدوار الجهات المشاركة من "الوحدات المحلية، والعمد والمشايخ، والأجهزة المعنية، والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بالمجال".

يذكر أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع سوهاج تمكنت قبل ذلك من محو أمية 42 ألفا و721 دارسا ودارسة بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التى اطلقها الرئيس السيسى وبلغ إجمالى أعداد من تم محو أميتهم بسائر مراكز المحافظة 95 ألفا و196 مواطنا ومواطنة خلال العام المنقضى 2022، وبلغت نسبة المستهدف 224% من المستهدف العام حيث أن المستهدف العام 42 ألفا و721 دارسا ودارسة والمحقق 91 ألفا 196 دارسا ودارسة.

كما أتاحت الهية العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع سوهاج فرص عمل ببرنامج محو الأمية من خلال الفصول حيث بلغ عدد فرص العمل لشباب الخريجين التى تم إتاحتها عام 2022 ما يقرب من 30 ألفا و261 فرصة عمل، وبلغ أعداد من تم تاهيلهم للعمل فى برامج محو الأمية حيث تعمل الهيئة على تأهيل شباب الخريجين فى العمل فى مجال محو الأمية على مهارات تعليم الكبار وفى هذا الشأن تم تأهيل 1224 شابا بنسبة 100% من المستهدف تدريبهم.