محافظ كفر الشيخ يوقع بروتوكول تعاون مع "المساحة" لحصر أملاك الدولة

كفر الشيخ- محمد سليمان

وقع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ ، والمهندس خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر وميكنة جميع أملاك الدولة ( الخاصة )، للتصدى لظاهرة التعديات عليها وتدقيق البيانات الخاصة بها للحفاظ على المال العام.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة هويدا النوبى، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس ابراهيم الشباسى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المساحة بغرب الدلتا، والمهندسة، سهير كرم لطفى، مدير مديرية المساحة بكفر الشيخ، وبدر زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والدكتور حاتم عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، وأحمد سعيد، مدير وحدة الجيومكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه فى إطار جهود الدولة فى حماية أملاك الدولة والحفاظ عليها، واتجاه محافظة كفر الشيخ إلى حصر جميع أملاك الدولة (الخاصة) داخل حدودها الإدارية والتى تتولى الاشراف عليها والتصرف فيها وذلك من منطلق الحفاظ على المال العام وتدقيق بيانات أملاك الدولة، قد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر وميكنة جميع أملاك الدولة ( الخاصة ) للتصدى لظاهرة التعديات عليها وتدقيق البيانات الخاصة بها للحفاظ على المال العام، وتجنب ضياع أموال طائلة على الدولة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذا البروتوكول، يقضى بحصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التى يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العينى، ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك، وتوقيع ذلك على خرائط مساحية، من خلال الرفع المساحى التفصيلي.

لافتًا أن توقيع البروتوكول جاء للاستفادة بخبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة فى حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، واعداد الخرائط المساحية لها بنطاق المحافظة، وتوصيفها جغرافيا، وتوقيع قطع الأملاك الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية، لكل حالة على حدة، فضلًا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة، واتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها بهدف تدقيق بيانات أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.

من جانبه قال المهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة كفرالشيخ، لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثى المحلى المصرى ETM، والآخر بنظام الإحداثى العالمى WGS1984 معتمدة، ونسخة ورقية كأطلس، وتنصيب برنامج لحصر أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة سجلات الأملاك بمحافظة كفرالشيخ، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.

وعقب توقيع البروتوكول، تبادل اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والمهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة الدروع التذكارية، لمحافظة كفرالشيخ، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والذى قدم خالص الشكر لمحافظ كفرالشيخ، لجهوده المستمرة لحماية أملاك الدولة وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المال العام، الذى هو حقًا للشعب والدولة.