تضامن كفر الشيخ ينظم فعاليات مبادرة "هم بركتنا" بمجمع الخدمات المتكاملة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن، فعاليات مبادرة "هم بركتنا" الذى نظمه مجمع الخدمات المتكاملة التابع لمديرية التضامن الاجتماعى، وذلك فى ضوء الاهتمام بكبار السن ورعايتهم، وأهمية تفعيل مثل هذه المبادرات وتكريم كبار السن الذين يعتبرون كنز لخبرات متراكمة على مر السنين.

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن أهم أهداف المبادرة هو تفعيل دور المجتمع فى تحقيق التواصل مع كبار السن، وذلك من خلال ترشيح بعض الطلاب كأبناء بديلة لكل مسنة، كنوع من المشاركة المجتمعية والإحساس بالترابط الأسرى لإسعاد المسنات وإدخال الفرحة والبهجة والسرور والسعادة عليهم جميعا، مؤكدة أنه جرى تكريم السيدات كبار السن.



وكيل وزارة التضامن تكرم كبار السن