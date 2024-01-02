محافظ كفر الشيخ يتابع توافر السلع وتشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موقف توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بمعرض السلع الأساسية المخفضة بشارع الجيش أمام بوابة جامعة كفرالشيخ، بالمنطقة اللوجستية، للعمل يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 8 مساءً، فى إطار التشغيل التجريبى للمعرض ضمن تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، مشيدًا بقرار رئيس الوزراء لما له مردود إيجابى على المواطن البسيط، فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التى تقدمها معارض " معًا ضد الغلاء " والتى تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25% وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، لشن حملات رقابية والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هى ظاهرة يعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معًا لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

جدير بالذكر: أن محافظة كفرالشيخ، قامت بافتتاح عدد من منافذ " معًا ضد الغلاء " بمدن المحافظة، وتنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة إنضمت عدد من السلاسل والمنشآت التجارية الكبرى للمبادرة بكفرالشيخ منها ( خير زمان _ مصر والسودان _ أسواق دياب _ ماركت الرفاعى _ أسواق العائلة_ زهران _ أسواق المزرعة _ أسواق عماد الدين _ ألبان مندور).

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، خدمات سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى الثابت، للتيسير على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وعدم تكبدهم الانتقال للمركز التكنولوجى بالمدينة، للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية، والتى استهدفت تقديم الخدمات بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ لتقديم كافة الخدمات الحكومية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل، اليوم بمدينة كفرالشيخ لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتًا أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظف شباك وموظف خزانة الكترونى ليتم الدفع الكترونيا من خلال الفيزا، وماكينة نداء إلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة للتطور التكنولوجى نحو التحول الرقمى، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين واصحاب المحال التجارية فى الوقت المحدد للخدمة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم استقبال 115 طلب ترخيص متنوع خلال أسبوع وتم إصدار حوالى 103 رخصة متنوعة ليتم إصدار الرخصة فى ذات اليوم المتقدم به طالب الخدمة، لافتًا أنه يتم توجيه سيارات المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم الخدمات المتعدد فى إطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتتواجد بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وأكد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 14 مركزًا بمدن المحافظة، فضلًا عن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى ( القرى الرئيسة)، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة " حياة كريمة "، وعدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الاسبوعية لتتواجد سيارة المركز التكنولوجى بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف نائب محافظ كفر الشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجى المتنقل تقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة طبقًا للقانون 154 لسنة 2019.