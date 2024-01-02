انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بدمياط

أكد المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه بدأت اليوم الثلاثاء امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول 2023/2024 فى عدد من مدارس محافظة دمياط والمقرر انتهائها الأربعاء 24 يناير الجارى.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور "رضا حجازي" وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والاستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية لـ "صفوف النقل".

وأوضح "وكيل الوزارة " انه أدى اليوم طلبة الصف الثالث الإعدادى بمدارس اللغات امتحاناتهم فى المستوى الرفيع لغة " إنجليزية" وسط جو يسوده الهدوء والاستقرار، مشيرا أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى وأن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلقى أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات أو حدوث أية تجاوزات.

ويؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائى البالغ عددهم 37234 يوم الأربعاء 4/1 امتحاناتهم فى مادتى اللغة العربية والمهارات وتلاميذ الصف الخامس الابتدائى البالغ عددهم 37234 الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية ويؤدى تلاميذ الصف السادس الابتدائى البالغ عددهم 37808 امتحاناتهم يوم الثلاثاء 9/1 فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى البالغ عددهم 31218 طالب امتحاناتهم يوم الثلاثاء 9/1 فى مادة اللغة العربية وطلاب الصف الثانى الإعدادى البالغ عددهم 28922 امتحان اللغة العربية كما يبدأ طلاب الشهادة الاعدادية البالغ عددهم 31845 امتحاناتهم يوم الأربعاء 17/1 فى مادة اللغة العربية.

كما يؤدى طلاب الصف الاول الثانوى البالغ عددهم 17266 امتحاناتهم يوم الأربعاء 3/1 فى مادتى التربية الدينية ومهنية وطلاب الصف الثانى الثانوى البالغ عددهم 14184 امتحاناتهم فى مادتى التربية الدينية ومهنية.

وأوضح "عبد الرؤوف "، أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات، كما تم طباعة الامتحانات بالمطابع السرية التابعة للمديرية تحت اشراف لجان متخصصة، مؤكدا على توفير البنية التحتية باللجان والمناخ الملائم للطالب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم وجود أى تراخ خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول وأن النظام التعليمى بأكمله فى المحافظة سيعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وضمان حسن سير عملية الامتحان، والعمل على توفير البيئة المناسبة لسهولة إجرائها وضرورة وجود موجه مقيم فى المدرسة أثناء سير الامتحانات، وتحذير الطلاب من دخول لجنة الاختبار بأى أوراق أو كتب تتعلق بالموضوع أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة.