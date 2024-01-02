اليوم السابع
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محافظ المنوفية يوجه الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالات تعد على الأراضى

الثلاثاء، 02 يناير 2024 11:56 ص
محافظ المنوفية يوجه الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالات تعد على الأراضى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن الدولة لن تتهاون في إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والمخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء.
 
وأوضح محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون مع الجهات الأمنية تواصل جهودها المكثفة فى المرور الميدانى وشن الحملات المكبرة وتفعيل محاضر التبوير لرصد كافة التعديات المخالفة فى المهد والتعامل الفورى معها، فضلا عن عدم التهاون فى محاسبة أى مسئول مقصر فى مهام أداء واجبه الوظيفي تحقيقا للصالح العام.
 
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي باليقظة التامة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وكذا الإستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام  للتعامل مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لإتخاذ اللازم فوراً لضمان تحقيق الإكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الرئيسية والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.






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