إنجازات تموين الأقصر فى 2023.. سلع لخدمة الأهالى بقيمة 560 مليون جنيه

أعلنت محافظة الأقصر، حصاد نجاحات قطاع التموين خلال عام 2023، وذلك فى استدامة توفير الدعم السلعى والخبز المدعم والسلع الاستراتيجية، حيث بلغ الدعم السلعى المقدم للمواطنين "سلع تموينية" خلال عام 2023، مبلغ وقدره (560 ) مليون جنيه، بخلاف صرف نقاط الخبز بمبلغ وقدره (7) ملايين جنيه خلال العام، وذلك من خلال المنافذ التموينية ( 459 بدالا تموينيا + 169 منفذ جمعيتي) مع استقرار صرف السلع التموينية..

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم رصد استقرار وتوافر الخبز البلدى المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية المقررة وقد بلغ المنصرف من الخبز البلدى المدعم 927 مليون رغيف بلدى، بما يعادل كمية قدرها 63931 طن الدقيق للمخابز ( 308 مخابز ) بخلاف صرف دقيق المستودعات المدعم للمواطنين خلال العام دون أى تأخير فى الصرف "كمية قدرها 50335 طن دقيق"، وذلك من خلال (568) مستودعا، وبالتالى يكون ما تم صرفه خلال العام للمواطنين كمية قدرها 114266 طن دقيق مدعم، واستخراج وتسليم عدد 19559 بطاقات تموينية ذكية (بدل تالف وفاقد - فصل اجتماعى )، كما تم اضافة عدد 8694 زوجة مستفيدة إلى بطاقة زوجها فصلا من بطاقة أسرتها.

وشملت نجاحات قطاع التموين العمل على إنشاء صومعة معدنية للغلال بسعة تخزينية 30 ألف طن بمدينة طيبة، وتم إسناد جميع الإنشاءات لجهاز مدينة طيبة ووصلت نسبة الإنجاز حوالى 25%، ونقل مطحن الأقصر إلى مدينة طيبة، ووضع حجر الأساس لإقامة المنطقة اللوجستية، حيث تم وضع حجر الأساس لإقامة المنطقة اللوجستية بالمحافظة، وتقام تلك المنطقة للحفاظ على مخزون المواد الغذائية وتوفيره لثلاث محافظات وهى الأقصر وأسوان وقنا مع تقليل الفاقد الذى يصل إلى 30%، وتقام المنطقة على مساحة 25 فدانا بمركز طيبة وتم اختيار الموقع لقربه من مطار الأقصر بحوالى 20 دقيقة.

كما تم افتتاح هايبر المصرية بشارع رمسيس ببندر الأقصر، وافتتاح هايبر المصرية بشارع رمسيس - ببندر الأقصر الذى يعتبر أكبر منافذ الشركة المصرية لتوزيع السلع الغذائية بالأقصر، وتطوير ديوان مديرية تموين الأقصر وجارى تطوير إدارة تموين البياضية ومخازن المديرية، وتم تطوير ديوان مديرية تموين الأقصر من خلال هيئة الأبنية التعليمية وإقامة مركز خدمة المواطنين بالمديرية بعدد 3 شباك مع استمرار عمل مراكز خدمة المواطنين بالمحافظة، وأصبح إجمالى عدد مراكز خدمة المواطنين على مستوى المحافظة 15 مركز بإجمالى عدد 80 شباكا، وجارى تطوير مخازن المديرية وإدارة تموين البياضية وأرمنت وبندر الأقصر عن طريق هيئة الأبنية التعليمية.

أما فى مجال المبادرات والمشاركات المجتمعية فقد تم العمل بالأوكازيون الصيفى والشتوى لتخفيض أسعار الملابس والأحذية والسجاد والموكيت، حيث تم اشتراك 130 محلا ومعرضا لعرض تلك المنتجات بأسعار تقل عن مثيلتها بحوالى من 20: 30% مما أدى إلى توفير تلك المنتجات بأسعار ملائمة للمواطنين وكافة طبقات المواطنين بالمحافظة، وفى معارض أهلا رمضان تم افتتاح معارض السلع الغذائية (معارض اهلا رمضان) على مستوى المحافظة ومشاركة السلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية والشوادر بإجمالى عدد 112 معرضا ومحلا مشاركا بالإضافة إلى عدد 20 مشروع جمعيتى، عدد 5 مشروع عربيتى، عدد 8 منافذ أمان التابع لوزارة الداخلية، عدد 12 منفذا ثابتا ومتنقلا تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وسيارات متنقلة تجوب القرى على مستوى المحافظة، وذلك لعرض وبيع السلع الأساسية الاستراتيجية وكافة السلع بأسعار مخفضة بتخفيضات تصل ما بين 20 - 30% عن مثيلتها بالأسواق، ومبادرة أهلا مدارس تم خلالها إطلاق تلك المبادرة بمدينتى الأقصر وإسنا، وافتتاح عدد 2 معرض رئيسى واشتراك عدد 187 محلا ومتجرا مشتركا على مستوى المحافظة لعرض وتداول جميع السلع المدرسية.

أما فى مبادرة المحافظين فقد تم توزيع كمية قدرها 350 طنا من سلعة السكر الحر بسعر 27 جنيها / الكيلو تحت إشراف مجالس المدن والوحدات المحلية والإدارات التموينية ومباحث التموين طبقا لآليات التوزيع المعتمدة من محافظ الأقصر حسب التعداد السكانى لكل مركز ومدينة، وذلك من خلال سيارات متنقلة تجوب مراكز المحافظة والتوزيع على المصالح الحكومية المختلفة، ومبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية حيث تم تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار بنسب تصل إلى 15 – 22 % على أسعار السلع الرئيسية مثل السكر، الزيت، الأرز، الجبن البيضاء، العدس، الفول، الدواجن، المسلى.. الخ، وذلك من خلال إقامة عدد 7 معارض وشوادر على مستوى المحافظة بالإضافة إلى فروع الشركة المصرية وهايبر المصرية ببندر الأقصر والسلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية المشاركة فى المبادرة وتوفر بها كافة السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25% مما انعكس على انخفاض أسعار السلع الرئيسية، كما قامت مديرية التموين بتوزيع كمية قدرها 513 طنا من السكر الحر تم جلبها بمعرفة مراكز التعبئة والتغليف من شركات خارج المحافظة وبيعها بسعر 27 جنيها / الكيلو من خلال معارض المبادرات والمنافذ المختلفة والسلاسل التجارية وفروع الشركة المصرية والسيارات المتنقلة.

أما فى مبادرة بيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة فتم استمرار مبادرة بيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة تقل عن أسعار السوق، وتفعيل دور إدارة حماية المستهلك حيث قامت إدارة حماية المستهلك بفحص إجمالى عدد 27 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية فى مجال الغش التجارى وخدمات ما بعد البيع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالة عدد من الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك، وفى تحقيق الشكاوى الواردة للمديرية قامت المديرية باستقبال عدد 970 شكوى من المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (رئاسة مجلس الوزراء) بمعدل إنجاز 100%، وبلغت كمية القمح الموردة للصوامع والشون بالمحافظة عام 2023 كمية قدرها 25393،113 طن + 161،364 طن تم توريدها خارج المحافظة تقاوى تم استلامها من المزارعين خلال موسم توريد القمح حيث تبلغ السعة التخزينية بالمحافظة 34000 طن، أما بالنسبة للمحاضر والمخالفات المحررة خلال العام فقد تم تحرير إجمالى عدد 10829 محضرا ومخالفة تموينية.