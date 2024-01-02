محافظ أسوان يفتتح الدورة التدريبية لتعزيز المشاركة المجتمعية للفتيات والشباب

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية عن مشروع " تعزيز المشاركة المجتمعية للفتيات والشباب " للتعريف بمفاهيم دمج الأشخاص ذوى الهمم والتدابير المختلفة للإتاحة، على مدار 3 أيام.

حضر الدورة التدريبية، الدكتورة مها هلالى المستشار الفنى لوزيرة التضامن الإجتماعى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة والدمج، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة.

وفى كلمته، أكد اللواء أشرف عطية، أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يتواكب مع الاهتمام الكبير وغير المسبوق الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة فى ظل رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة المصرية فى هذا الاتجاه، وقدم شكره لوزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج للتعاون البناء والمثمر.

وأشار أشرف عطية، إلى أن المحافظة من جانبها بمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لم ولن تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الفئة المتميزة لدمجهم فى المجتمع، والاستفادة من ما يمتلكونه من مهارات ومواهب وابتكارات تستحق كل التقدير والاحترام.

وأضاف، أن ذلك يتكامل بالتعاون مع بين كافة الجهات لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً باعتبارهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع، وتحفيزهم لإظهار كل ما لديهم من قدرات لتسخيرها فى أعمال تعود بالخير عليهم وعلى مجتمعهم.