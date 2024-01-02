محافظ أسوان يستقبل سفير البوسنة والهرسك لتوقيع اتفاقية تعاون.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية دعم التعاون المشترك، خاصة مع الدول الصديقة والمصدرة للحركة السياحية الدولية، وأيضاً التى لها علاقات تجارية وصناعية وتاريخية ممتدة مع مصر.

جاء ذلك أثناء استقبال محافظ أسوان، سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة الدكتور ثابت سوباشيتش، بمكتبه اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، بالإضافة إلى المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

رحب اللواء أشرف عطية بدعم العلاقات وهو الذى سيتحقق بشكل مباشر من خلال توقيع اتفاقية توأمة بين أسوان وإحدى مدن البوسنة والهرسك لزيادة سبل التعاون الثنائى فى مجال السياحة والاستثمار، ولاسيما فى ظل المقومات الفريدة من نوعها التى تمتلكها عروس المشاتى من الثروات الطبيعية والتعدينية والمحجرية، فضلاً عن حفاوة وحسن استقبال أهلها للزائرين.

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين والتى تحظى حالياً باهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى تساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى والحركة السياحية، علاوة على التعاون فى المجالات الثقافية والفنية وغيرها من المجالات الأخرى ، وخاصة فى ظل ما شهدته الدولة المصرية من مشروعات كبرى وإنجازات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة فى كافة القطاعات، وتنفيذ الكثير من المبادرات كحياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ومن جانبه، عبر الدكتور ثابت سوباشيتش عن انبهاره بما حدث فى مصر الجديدة، ويتمنى لها السلام والاستقرار والتنمية والتقدم، وهو الذى يتكامل مع العلاقات الثنائية مع مصر تتسم بالصداقة والتعاون المشترك، معبراً عن سعادته بزيارة محافظة أسوان، والتى تتمتع بمقومات سياحية واقتصادية وثقافية متفردة، وفى ختام اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير دولة البوسنة والهرسك الدروع والهدايا وذلك تعبيراً عن ترحيب علاقات الصداقة بين البلدين.