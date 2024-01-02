محافظة الشرقية يزور قرية "المشهدى" لبحث تطوير أفران تصنيع الفخار.. صور

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية لقرية المشهدى التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وذلك لمتابعة مشروعات صناعة الفخار بورش التصنيع والتعرف على مراحل الإنتاج والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة وتقديم الحلول اللازمة لها.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الصناعة وتسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية وذلك لدفع عجلة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب تُساهم فى رفع مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتحقيق حياه كريمة لهم.

حرص المحافظ على تفقد ورش وأفران تصنيع الفخار وتعرف على مراحل الإنتاج بدءا من مرحلة اختبار التربة الطينية وصولًا للمنتجات النهائية والتى تشمل (القلل – الازيار – الابريق – الزلعة – الطبلة – سقايات) مشيدًا بجودة المنتجات والتى تعبر عن آصالة وعراقة التراث المصري.

التقى المحافظ بعدد من أصحاب مشروعات صناعة الفخار للتعرف على أبرز التحديات التى تواجههم ومنها عدم توصيل الغاز الطبيعى للقرية - إجراءات الترخيص - ارتفاع تكلفة الأفران الكهربائية بالإضافة إلى استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والبيئية.

أكد محافظ الشرقية، على ضرورة تطوير الصناعة والبحث عن طرق بديلة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين بإنشاء افران مطورة تعمل بالغاز الطبيعى، مشددًا على رئيس المركز بالتنسيق مع شركة الغاز لسرعة توصيل الغاز الطبيعى للقرية والاستفادة منه فى تلك الصناعة التراثية الهامة بما يضمن تشغيل أيدى عاملة جديدة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة وتحسين مستوى الدخل.

أعرب أصحاب الورش وأهالى القرية عن سعادتهم بزيارة محافظ الشرقية لهم اليوم وتفقده لورش تصنيع الفخار والتى تعد أحد أهم مصادر الدخل لهم والوقوف على المشكلات التى تواجه استمرار تلك الصناعة ووضع الحلول اللازمة لها لضمان الاستمرارية وتقديم المنتجات الفخارية والتى تعبر عن التراث المصرى الأصيل.

رافق المحافظ فى الزيارة المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.