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متحدث مجلس الوزراء: اقتصار خطة تخفيف الأحمال على ساعات النهار

الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:21 م
متحدث مجلس الوزراء: اقتصار خطة تخفيف الأحمال على ساعات النهار المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب أحمد عرفة

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قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه وردت طلبات من عدد من نواب البرلمان والمواطنين لتغيير ساعات تخفيف الأحمال بدلا من ساعات الليل على مدار اليوم لتقتصر على ساعات النهار بسبب فترة الامتحانات.
 
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أنه بناء على تلك الطلبات وجه رئيس الوزراء بإعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال لتكون في ساعات النهار من الساعة 11 حتى 5 مساء من غدا الأربعاء.
 
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، أنه يتم متابعة قطاع الكهرباء كل التفاصيل الخاصة به بشكل مستمر، وهناك خطة تخفيف الأحمال يتم مراجعتها باستمرار وأي تغيير سيتم الإعلان للمواطنين.
 
بالنسبة لتعريفة الكهرباء قال المستشار محمد الحمصانى، إن الحكومة أجلت أكثر من مرة 3 مرات زيادة تعريفة الكهرباء، وحال أي تعديلات في تعريفة الكهرباء سيصدر بها بيان رسمي.
 






محمد الحمصانى

الكهرباء

تخفيف الاحمال

مجلس الوزراء




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