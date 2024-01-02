ما هي علامات سرطان الدماغ؟..تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

الصداع الشديد مع الغثيان والقيء، قد تكون من أعراض وجود ورم في المخ، وذلك وفقا لموقع healthshots، وأشار الموقع إلى أن "الورم الأرومي الدبقي"، (سرطان المخ) متعدد الأشكال، فهو ورم نادر، يحتاج إلى الاهتمام.

ما هو الورم الأرومي الدبقي؟

يعد شكلا عدوانيا من سرطان المخ ينشأ من الخلايا الدبقية، التي توفر الدعم والحماية الضروريين للخلايا العصبية، أما أسبابه فتظل مزيجا معقدا من العوامل البيئية والوراثية، التي لم يتم فهمها بشكل كامل بعد.

أعراض الورم الأرومي الدبقي

وقدم التقرير أبرز الاعراض المرتبطة بورم المخ، ومنها:

- الصداع الشديد



الصداع يميل إلى أن يكون شديدًا، ويقول الخبير إن هذه الأعراض تكون أكثر شدة في ساعات الصباح أو عندما تكون هناك تغييرات في الوضع مثل الوقوف أو الاستلقاء.

- النوبات



يمكن أيضًا ملاحظة النوبات عند الأشخاص الذين يعانون من الورم الأرومي الدبقي، فهي مجموعة من الأعراض المفاجئة وغير المنضبطة، بدءًا من نوبات التحديق اللحظية إلى الحركات الجسدية المتشنجة.

- الضعف الجسدي أو التنميل



إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بالورم الأرومي الدبقي، فقد يشعر بالضعف الجسدي أو الخدر، خاصة في جانب واحد من الجسم، و قد يواجه بعض الأشخاص مشكلة في التوازن أو التنسيق.

- التغيرات المعرفية



مشاكل الذاكرة أو الارتباك أو صعوبة التفكير، و قد تكون هناك مشاعر الغثيان أو نوبات القيء أيضًا.

وعن علاج ورم المخ، أوضح التقرير أنه لا يوجد حاليًا علاج نهائي للورم الأرومي الدبقي، ولكن هناك علاجات يمكن أن تخفف الأعراض وتحسن نوعية الحياة، و أحد الخيارات هو إجراء عملية جراحية لإزالة أكبر قدر ممكن من الورم، هناك أيضًا العلاج الإشعاعي لاستهداف الخلايا السرطانية، والعلاج الكيميائي.