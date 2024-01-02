ما أعراض نقص الكالسيوم؟.. تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

يعد نقص الكالسيوم من الأمور المضرة لصحة الجسم، لأنه يتسبب في التعرض لهشاشة العظام، وتكسر الأسنان، ومشاكل بالقلب، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي الأعراض المرتبطة بنقص نسبته وأيضًا طرق الوقاية، وفقا لموقع timesofindia.

أوضح التقرير أن الكالسيوم مهم في تقوية العظام، والحفاظ علي صحة الأسنان واللثة، وأيضًا ضمان الأداء السليم للقلب والعضلات، وعند التعرض لنقصان نسبته كل هذه الفوائد تتأثر بشكل ملحوظ.

وأضاف التقرير أن المصادر الغذائية الغنية بالكالسيوم، منها، الجبن والحليب والمكسرات والحبوب المدعمة بالكالسيوم والتين والسبانخ والقرنبيط، كما حث التقرير علي أن نسبة الموصي بها للبالغين يوميا للكالسيوم هي 1200 ملج، ولكن في حالة الرضاعة وعند كبار السن أو المصابين بأمراض معينة تزداد هذه النسبة.

وقدم التقرير، العديد من أعراض نقص الكالسيوم، ومنها:

-ألم عضلي أي آلام و أوجاع في العضلات، وتشنجات في الساقين والفخذين.

-الإحساس بالوخز والتنميل في أصابع اليدين والقدمين.

- التعب والإرهاق.

-هشاشة الأظافر، وسوء حالة الجلد، والثعلبة وتساقط الشعر.

- ضعف الأسنان وتسوس الأسنان وسوء نظافة الفم مع ضعف اللثة.

-ضعف العظام ترتبط بنقص الكالسيوم لدى البالغين.

-يمكن أن تسبب قلة العظام آلامًا كبيرة في العظام أثناء النشاط والمشي.

يعد عدم كفاية تناول الكالسيوم، وعدم ممارسة الرياضة لإعادة تدوير الكالسيوم من العظام، ونقص فيتامين د ، من الأسباب الأساسية لنقص الكالسيوم لافتا، أن الأورام الخبيثة، والحالات الهرمونية مثل قصور جارات الدرقية، وانقطاع الطمث، وبعض أمراض الكلي من الأسباب أيضا.