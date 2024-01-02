وذكرت هيئة الأرصاد الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب - أنه عقب أربع ساعات من وقوع الزلزال، شوهدت موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 85 سم عند أعلى نقطة، قبالة ميناء "موكهو" في مدينة دونغهاي الساحلية الشرقية، على بعد 182 كيلومترا شرق سول .

كما شوهدت عدة موجات تسونامي بنطاق أصغر على طول الساحل الشرقي، كما شهدت مدينتا "سوكتشو" و"سامتشوك" القريبتان أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 45 سم و33 سم على التوالي فيما شهدت منطقة "أولجين" الواقعة على طول الجزء السفلي من الساحل الشرقي أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى 66 سم .

وذكرت الهيئة أن أمواج تسونامي يقل ارتفاعها عن 10 سم كانت تتجه نحو الساحل الشرقي صباح اليوم، مشيرة إلى أن الأمواج تنحسر تدريجيا لكن لا يزال يتعين على قاطني المناطق الساحلية توخي الحذر .

تعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سواحل كوريا الجنوبية تسونامي منذ يوليو من عام 1993، عندما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات هوكايدو اليابانية متسببا في موجات تسونامي على الساحل الشرقي لكوريا بارتفاع 2.76 متر عند أعلى نقطة.

وضرب الزلزال شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في محافظة "إيشيكاوا" اليابانية في أول يوم بالعام الجديد، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص ودفع الآلاف إلى الإخلاء.. كما تم إصدار تحذير رئيس من وقوع تسونامي.