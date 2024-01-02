طوكيو (أ ش أ)

أفادت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية فى اليابان بأن الزلزال الذى ضرب البلاد مؤخرا وبلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر أحدثت، فيما يبدو، تغييرا هائلا فى الصفائح التكتونية، التى تقع عليها منطقة نوتو بالقرب من مركز الزلزال، حيث دفعت المنطقة مسافة 1.3 متر إلى الغرب.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، عن هيئة المعلومات قولها "إن الأرقام الأولية تشير إلى تحول نحو الغرب بحوالي متر واحد في مدينة أناميزو و80 سم في مدينة سوزو، كما تحركت الصفائح التكتونية بمدينة ناناو مسافة 60 سم شمال غرب باتجاه ساحل بحر اليابان". ويبدو أن الأرض قد تحركت حوالي 20 سم إلى الشمال الغربي في مقاطعتي توياما ونيجاتا، كما لوحظت عدة سنتيمترات من التحولات الأرضية في منطقة كانتو كوشين وأماكن أخرى.

وتسبب الزلزال القوي الذي ضرب اليابان مؤخرا وبلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، في تعليق أنظمة النقل المختلفة التي تربط المناطق المتضررة على طول بحر اليابان .

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن الزلزال أدى إلى إلغاء تسع رحلات جوية تربط محافظات "إيشيكاوا" و"نيجاتا" و"ياماجاتا" بمدينتي "طوكيو" و"أوساكا" اليوم .

وأشار التلفزيون إلى أن الخطوط الجوية اليابانية أفادت بأنها ستقوم بتسيير أربع رحلات إضافية بعد ظهر اليوم، ورحلتين بين مطار "كوماتسو" في محافظة "إيشيكاوا" ومطار "هانيدا"، بالإضافة إلى رحلتين بين مطار "نيجاتا" ومطار "إيتامي" في أوساكا .

من جانبها، قالت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية إن خط قطار جويتسو شينكانسن السريع استأنف جميع عملياته بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أنه تم أيضا تشغيل قطار هوكوريكو شينكانسن مرة أخرى اعتبارا من الساعة 3:20 مساء بالتوقيت المحلي .

من ناحية أخرى قالت وزارة النقل اليابانية اليوم إن حوالي 500 شخص مازالوا عالقين في مطار "نوتو" بمحافظة "إيشيكاوا"، وذلك بسبب الاضطرابات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا وبلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن هؤلاء الأشخاص تقطعت بهم السبل بسبب الدمار الذي لحق بالطرق القريبة من المطار جراء الهزة الأرضية القوية ، حيث أن المطار يقع في مدينة "واجيما" المتضررة بشدة.

وتعرضت مدارج المطار لعدة تشققات يصل عمقها إلى 10 سنتيمترات وطولها لأكثر من 10 أمتار، وذلك في الوقت الذي قال فيه مسئولون إن هذه المدارج ستظل مغلقة حتى يوم الخميس القادم على الأقل، حيث أن عمال الإصلاح غير قادرين على الوصول إلى المطار بسبب المدار الذي لحق بالطرق.

