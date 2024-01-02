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قطع مياه الشرب عن مدينة بيلا وقراها بكفر الشيخ.. اليوم

الثلاثاء، 02 يناير 2024 12:35 ص
قطع مياه الشرب عن مدينة بيلا وقراها بكفر الشيخ.. اليوم قطع المياه- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن قطع المياه في عدة مناطق بمركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، وذلك نظرا لأعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه إبشان.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه سيترتب على الأعمال التحسينية قطع المياه عن مدينة بيلا وقراها، وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة المذكورة.

 

 

 

 

 

 
 
 

 







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